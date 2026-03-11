Bundestagstagspräsidentin Klöckner reist in die Ukraine. (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

Heute früh wurde die CDU-Politikerin von ihrem ukrainischen Kollegen Stefantschuk in der Hauptstadt empfangen. Dem Vernehmen nach will sich Klöckner unter anderem über Herausforderungen der Energieversorgung und über Fähigkeiten der Drohnenabwehr informieren. Zudem will sie dem ukrainischen Parlament die Solidarität Deutschlands im fünften Jahr des russischen Angriffskriegs übermitteln. Es ist der erste Besuch von Klöckner in Kiew.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.