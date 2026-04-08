Estland und Litauen
Bundestagspräsidentin Klöckner reist ins Baltikum

Bundestagspräsidentin Klöckner bricht am Vormittag zu einer dreitägigen Reise nach Estland und Litauen auf.

    Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sitzt in einem Airbus der Luftwaffe nach der Landung in Tel Aviv.
    Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) reist nach Estland und Litauen (Archivbild). (Ulrich Steinkohl / dpa )
    Bei den Antrittsbesuchen soll es nach Angaben des Bundestags vor allem um die bilateralen Beziehungen zu den beiden EU- und Nato-Ländern, die sicherheitspolitische Lage im Baltikum sowie Digitalisierung und Cyber-Sicherheit gehen. In der estnischen Hauptstadt Tallinn ist unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Michal geplant. Am Donnerstag reist die CDU-Politikerin weiter nach Litauen, wo neben politischen Gesprächen in Vilnius auch ein Besuch der Bundeswehr am Stützpunkt Rukla vorgesehen ist.
    Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.