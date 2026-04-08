Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) reist nach Estland und Litauen (Archivbild). (Ulrich Steinkohl / dpa )

Bei den Antrittsbesuchen soll es nach Angaben des Bundestags vor allem um die bilateralen Beziehungen zu den beiden EU- und Nato-Ländern, die sicherheitspolitische Lage im Baltikum sowie Digitalisierung und Cyber-Sicherheit gehen. In der estnischen Hauptstadt Tallinn ist unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Michal geplant. Am Donnerstag reist die CDU-Politikerin weiter nach Litauen, wo neben politischen Gesprächen in Vilnius auch ein Besuch der Bundeswehr am Stützpunkt Rukla vorgesehen ist.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.