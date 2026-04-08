Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) reist nach Estland und Litauen (Archivbild). (Ulrich Steinkohl / dpa )

Bei den Antrittsbesuchen soll es nach Angaben des Bundestags vor allem um die bilateralen Beziehungen zu den beiden EU- und NATO-Ländern gehen sowie um die sicherheitspolitische Lage im Baltikum und Cyber-Sicherheit. In der estnischen Hauptstadt Tallinn ist ein Treffen mit Ministerpräsident Michal geplant. Dabei will sich Klöckner auch über Lösungen im Bereich der digitalen Verwaltung informieren. Estland gilt in Europa als Vorreiter im sogenannten E-Government. Morgen reist Klöckner weiter nach Litauen, wo neben politischen Gesprächen in Vilnius auch ein Besuch am Bundeswehr-Stützpunkt Rukla vorgesehen ist.

Dort soll eine sich noch im Aufbau befindende Brigade dem Schutz der NATO-Ostflanke und der Abschreckung Russlands dienen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.