Extremismus

Es gebe keine vermeintlich gute oder richtige Gewalt in der Demokratie, und keine politische Überzeugung rechtfertige solche Angriffe, sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Man müsse jedem Angriff gemeinsam und uneingeschränkt entgegentreten. Gewalt, Drohungen und Einschüchterungsversuche gegen Politiker seien Angriffe auf die demokratische Kultur. Wenn daraus der Rückzug aus politischen Ämtern folge, sei das ein Sieg für die Extremisten, betonte Klöckner.

Baumanns Auto war in der Nacht zum Montag vor seinem Wohnhaus in Hamburg abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben aus der linken Szene wird von den Ermittlern als authentisch eingestuft.

