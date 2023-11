Es sei richtig, dass Kubicki in einer Talkshow von Sabine Christiansen auf der "Europa 2" aufgetreten sei, teilte sein Büro auf Anfrage der dpa mit. Gemäß dem im Februar geschlossenen Vertrag sei er als Autor des er "Sagen, was Sache ist" eingeladen worden. Ein Honorar wurde demnach nicht gezahlt, allerdings wurden Kost und Logis übernommen. Zuvor hatte die Zeitung "Bild" über die Reise und den Auftritt Kubickis berichtet. Der 71-Jährige habe sich acht Tage lang auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff durch das karibische Meer fahren lassen . Zudem verzichtete er für die Reise auf eine Teilnahme am Parteitag seiner Landes-FDP in Schleswig-Holstein. Bei dem besagten Talkshowauftritt an Bord sei er als Bundestagsvizepräsident und stellvertretender FDP-Vorsitzender vorgestellt worden, hieß es weiter. Während des Gesprächs habe er unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen kritisiert und indirekt dessen Rücktritt gefordert.