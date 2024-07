Sächsische Politikerin

Yvonne Magwas (CDU) ist seit Oktober 2021 Bundestagsvizepräsidentin. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Die 44-jährige CDU-Politikerin aus Sachsen teilte mit, sie werde 2025 nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Ein Grund für ihre Entscheidung sei das zunehmend rauer werdende gesellschaftliche Klima - insbesondere in Sachsen. Rechte und rechtsextreme Parteien und Vereinigungen stellten die Demokratie und ihre Institutionen systematisch in Frage, mit dem Ziel, diese abzuschaffen, erklärte Magwas. Es werde diskreditiert, gelogen und gehetzt. Sie selbst sei in den vergangenen Jahren mehrfach beleidigt und bedroht worden. Von ihrer Partei, der CDU, forderte sie eine klare Abgrenzung nach Rechtsaußen.

Magwas ist seit 2013 Mitglied und seit drei Jahren Vizepräsidentin des Bundestags.

