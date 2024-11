Aydan Özoguz im April 2024 im Bundestag. (picture alliance / dts-Agentur )

Es sei falsch gewesen, diesen zu teilen, führte die SPD-Politikerin in einer persönlichen Erklärung während der gestrigen Plenumssitzung aus. Özoguz hatte sie drei Wochen auf Instagram einen Beitrag der Organisation "Jewish Voice for Peace" verbreitet. Auf einem Foto waren dort brennende Gegenstände zu sehen, die das Krankenhaus von Gaza zeigen sollten; darüber stand in Englisch: "Das ist Zionismus". Die Folge waren massive Kritik und Rücktrittsforderungen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Hoffmann, hielt die Forderung auch nach der persönlichen Erklärung der Sozialdemokratin aufrecht. Es sei nicht Özoguz' erster Vorfall dieser Art gewesen.

