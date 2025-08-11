Hockey-EM
Bundestrainer Henning: Wir wollen über das Turnier hinweg besser werden

Hockey-Bundestrainer Henning hat eine gemischte Zwischenbilanz der Europameisterschaft gezogen. Nach dem 1:1 in der Vorrunde gegen England zeigte er sich enttäuscht. Die Mannschaft habe aus den vielen Chancen zu wenig gemacht.

    Hockey-Bundestrainer Henning ruft etwas vom Spielfeld-Rand. Er hat ein schwarzes Trikot an und eine beige Kappe auf und trägt darüber einen Kopfhörer mit Deutschland-Farben.
    Bundestrainer Henning bei der Hockey-EM 2025 (picture alliance / Sipa USA / Focus Images)
    Henning erinnerte aber auch an den Auftaktsieg gegen Frankreich. Im Deutschlandfunk sagte der Hockey-Trainer: "Wir wollen eine klassische deutsche Turniermannschaft sein – über das Turnier hinweg besser werden und in den K.o.-Spielen liefern". Er warnte davor, den letzten Gegner in der Vorrunde zu unterschätzen: Die polnische Mannschaft habe Top-Akteure aus europäischen Ligen.
    Mit einem Sieg gegen Polen kann die Mannschaft von Bundestrainer Henning am Dienstag den Einzug in die Vorschlussrunde besiegeln.
    Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.