Henning erinnerte aber auch an den Auftaktsieg gegen Frankreich. Im Deutschlandfunk sagte der Hockey-Trainer: "Wir wollen eine klassische deutsche Turniermannschaft sein – über das Turnier hinweg besser werden und in den K.o.-Spielen liefern". Er warnte davor, den letzten Gegner in der Vorrunde zu unterschätzen: Die polnische Mannschaft habe Top-Akteure aus europäischen Ligen.
Mit einem Sieg gegen Polen kann die Mannschaft von Bundestrainer Henning am Dienstag den Einzug in die Vorschlussrunde besiegeln.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.