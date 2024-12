Stefan Horngacher ist seit 2019 der deutsche Skisprung-Bundestrainer der Herren. (Archivbild) (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Neben Paschke dürfen Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Philipp Raimund und Adrian Tittel in Oberstdorf antreten. Horngacher musste das bisherige Weltcup-Aufgebot für den Tourneeauftakt um einen Springer reduzieren. Der in Engelberg zuletzt schwache Eisenbichler hatte gegenüber Leyhe und Raimund das Nachsehen und kann erst in Garmisch-Partenkirchen über die nationale Gruppe an der Tournee teilnehmen. Paschke, Wellinger und Geiger hatten ihren Start aufgrund ihrer bisherigen Leistungen sicher, Tittel darf aufgrund seines dritten Platzes bei der Junioren-WM als Nachwuchsspringer im Weltcup starten.

Die Vierschanzentournee beginnt in Oberstdorf mit der Qualifikation am Samstag und dem Wettkampf am Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.