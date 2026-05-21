Erste Namen bereits bekannt

Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Florian Wiegand / dpa )

Spieler Jamal Musiala, Kapitän Joshua Kimmich, Stürmer Kai Havertz, Stürmer Deniz Undav und Verteidiger Nico Schlotterbeck sind die ersten offiziellen Spieler für Deutschlands Nationalmannschaft. Per Videobotschaft stellte Trainer Nagelsmann ihnen das WM-Ticket aus, in den kurzen Clips kamen auch Freunde und Familienmitglieder der Spieler zu Wort. Sieben weitere Spieler sollen noch bis zur offiziellen Präsentation des ganzen Kaders am Mittag folgen. Alle Spieler wurden vorab informiert, auch zahlreiche derjenigen, die nicht dabei sind.

Berichten zufolge wird auch Torhüter Manuel Neuer nominiert, der eigentlich nach der vergangenen Europameisterschaft zurückgetreten war. In der Vorbereitung bestreitet die DFB-Auswahl zwei Testspiele. Das erste WM-Gruppenspiel gegen Curacao ist am 14. Juni. Die WM findet in diesem Jahr in den USA, in Mexiko und Kanada statt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.