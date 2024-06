Er sei schockiert gewesen, dass darin Fragen nach Spielern mit weißer Hautfarbe überhaupt gestellt würden, sagte er auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach. Er finde das rassistisch. Die Umfrage hatte der WDR in Auftrag gegeben. Der Sender teilte mit, bei Filmarbeiten zu einer Dokumentation sei ein Reporter mit der Aussage konfrontiert worden, dass zu wenige - Zitat - "echte", hellhäutige Deutsche auf dem Fußballplatz stünden. Diese Aussagen habe man anhand fundierter Daten überprüfen wollen. Man sei selber bestürzt, dass die Ergebnisse so ausgefallen seien. Dem Ergebnis nach soll sich jeder Fünfte in Deutschland mehr Spieler mit weißer Hautfarbe wünschen.