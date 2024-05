Fußball-Europameisterschaft

Kadervorstellung für die Fußball-EM 2024 (Michael Kappeler/dpa)

Es sind dies: Der Stuttgarter Alexander Nübel als einer von vier Torhütern , der Hoffenheimer Maximilian Beier, Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen.

Neue Art der Bekanntgabe

Wie erwartet nicht dabei sind der Dortmunder Mats Hummels und der Münchner Leon Goretzka sowie der aktuell verletzte Bayern-Angreifer Serge Gnabry. 18 EM-Starter waren vom Deutschen Fußball-Bund in den vergangenen Tagen in kurzen Videos bekannt gegeben worden. Nur die restlichen neun verkündete der Bundestrainer nun in Berlin.

Seinen endgültigen Turnierkader muss Nagelsmann unmittelbar nach der EM-Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland melden. Das Aufgebot darf bis zu 26 Spieler umfassen. Einer der Fußballer muss sich also darauf einstellen, bei der Heim-EM nicht dabei sein zu können.

