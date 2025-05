Fußball-Nations-League

Bundestrainer Nagelsmann verzichtet in seinem 26 Spieler umfassenden Aufgebot auf mehrere verletzte Top-Kräfte (Archivbild). (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Für den 26-Mann-Kader nominierte der Bundestrainer die Rückkehrer Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug, die - ebenfalls aus Verletzungsgründen - zuletzt im vergangenen September für die Nationalmannschaft spielten. Außer dem schon vorab benannten Stuttgarter Angreifer Nick Woltemade ist überraschend der zum FC Bayern wechselnde Hoffenheimer Tom Bischof erstmals dabei.

Die DFB-Auswahl trifft im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal. Vier Tage später folgt entweder das Finale in der bayerischen Hauptstadt oder das Spiel um Platz drei in Stuttgart gegen Spanien oder Frankreich.

Das komplette Aufgebot des DFB:

Tor: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Abwehr: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Mittelfeld: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Tom Bischof (TSG 1899 Hoffenheim), Serge Gnabry (FC Bayern München), Leon Goretzka (FC Bayern München), Robin Gosens (AC Florenz), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).



Angriff: Niclas Füllkrug (West Ham United), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (VfB Stuttgart).

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.