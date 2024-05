Fußball-Europameisterschaft

Wenn nimmt Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann auf in den Kader für die heimische Fußball-EM? (picture alliance / GES / Marvin Ibo Güngör)

Erwartet wird, dass die UEFA wieder 26 statt der vor der Corona-Pandemie üblichen 23 Spieler im Turnieraufgebot erlaubt. Der Bundestrainer präferiert eigentlich einen kleineren Kader, wie er kürzlich einräumte.

Zehn Tage nach der Nominierung beginnt in Blankenhain in Thüringen das erste Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft. Auch hier ist noch ungewiss, wie viele seiner EM-Spieler Nagelsmann dann schon zur Verfügung hat. Verzichten muss er auf alle, die am 1. Juni im Champions-League-Endspiel in London stehen. Sie fehlen dann vermutlich auch beim letzten EM-Test am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.