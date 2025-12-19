Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (Imago / Christian Spicker )

Er halte die Entscheidung für einen schweren Fehler, erklärte der SPD-Politiker. Die große Mehrheit der Menschen wolle selbst entscheiden können, ob sie sich mit oder ohne Gentechnik ernähre.

Mit knapper Mehrheit hatten Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten dafür gestimmt, dass Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen künftig keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Aufwändige Umweltprüfungen vor der Zulassung sollen entfallen. Befürworter erhoffen sich dadurch neue Pflanzenarten, die etwa Dürren besser standhalten und weniger Dünger benötigen. Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung. Das Gesetz wird nun dem Europaparlament vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.