Die Bundesregierung fördere den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen sozial gestaffelt mit 12 Milliarden Euro, erklärte der SPD-Politiker. Schneider verwies auf steigende Einbauzahlen von Wärmepumpen.
Für das umstrittene Heizungsgesetz der Ampel-Koalition hat die schwarz-rote Koalition eine Neuregelung angekündigt. CDU und CSU hatten darauf gedrängt. Der Bundesumweltminister bestätigte, dass es eine Novelle geben werde, im Grundsatz bleibe das Ziel von CO2-Einsparungen aber bestehen.
Das Gebäudeenergiegesetz trat in seiner jetzigen Form Anfang 2024 in Kraft. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.