Saudi-Arabien-Reise

Carsten Schneider auf einem Agrarkongress des Bundesumweltministeriums (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

In der Hauptstadt Riad trifft der SPD-Politiker seinen saudischen Amtskollegen Al Fadley. Dort wollen die beiden Minister die erste Messe für Umwelttechnologien in Saudi-Arabien eröffnen. Es ist ein Ableger der Internationale Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft in München.

Schneider erklärte, Umwelttechnologien erlebten weltweit einen wahren Boom. Vor allem die Kreislaufwirtschaft erweise sich als eine Schlüsselbranche für eine erfolgreiche Zukunft. Hier blickten Saudi-Arabien und Deutschland in die gleiche Richtung.

Am Dienstag ist ein Treffen mit dem saudischen Energieminister Al Saud geplant. Dann will Schneider eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in Klimafragen unterzeichnen.

