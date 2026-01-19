Förderkonzept

Der Kauf von Elektroautos soll wieder staatlich gefördert werden. (pa/SvenSimon/Frank Hoermann)

Damit soll die Nachfrage nach emissionsarmen Fahrzeugen im Straßenverkehr und der Umstieg auf klimafreundliche Mobilität unterstützt werden. Eine ursprünglich schon für Freitag geplante Pressekonferenz zu diesem Thema war kurzfristig abgesagt worden, weil die Bundesregierung noch Abstimmungsbedarf anmeldete. Die Eckpunkte der neuen Förderung sehen vor, dass Haushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 80.000 Euro einen Zuschuss erhalten können. Für Familien mit Kindern werde es mehr Geld geben, sagte Schneider der "Bild"-Zeitung.

Derzeit gibt es keine Förderung für E-Autos. Die damalige Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sie Ende 2023 eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.