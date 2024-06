Umweltschutz

Umweltministerin Steffi Lemke (picture alliance / NurPhoto / Emmanuele Contini)

Die EU-Staaten zeigten Verantwortung für die Natur in Europa und das Bewahren der Schöpfung, sagte die Grünen-Politikerin nach der Entscheidung in Luxemburg. Zudem sei mit dem Gesetz eine ausgewogene Balance aller Interessen hergestellt worden. Das Renaturierungsgesetz sieht vor, Wälder aufzuforsten sowie Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Landwirte und Konservative kritisieren das Vorhaben

Beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg hatte nur eine knappe Mehrheit dem Gesetz zugestimmt. Die österreichische Ressortchefin Gewessler gab mit ihrem Votum den Ausschlag. Das löste in Wien eine Regierungskrise aus , weil sich die Grünen-Politikerin damit gegen ihren konservativen Koalitionspartner, die Kanzlerpartei ÖVP stellte.

