E-Auto-Förderung

Aufladen eines Elektroautos an einer öffentlichen Station, angeschlossen an ein Wandladegerät in einem städtischen Gebiet, nachhaltige Mobilität, Verkehr mit sauberer Energie, umweltfreundliche Technologie (picture alliance / CHROMORANGE / JaRu Creative Studio)

Demnach gingen in den ersten 24 Stunden nach Start des Verfahrens 17.000 Anträge für die Kaufprämie ein. Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe der Prämie ist zudem abhängig von der Art des Fahrzeugs, vom Haushaltseinkommen und von der Zahl der Kinder.

Bundesumweltminister Schneider von der SPD betonte die Vorteile der E-Fahrzeuge. Es gebe immer günstigere Modelle und mehr Ladesäulen. Zudem sei man unabhängig von Krisen in der Welt und hohen Spritpreisen. Für das Programm stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Ministerium geht davon aus, dass die Förderung für 800.000 Fahrzeuge bis zum Jahr 2029 reicht. Kritiker bemängeln, dass Gebrauchtwagen nicht einbezogen sind.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.