Durch eine effizientere Umsetzung könnten die Kosten bis 2035 um mehr als 300 Milliarden Euro gesenkt werden, heißt es in einer Analyse der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group im Auftrag des BDI. Als ein Beispiel wird genannt, auf teure Erdkabel beim Ausbau der Stromnetze zu verzichten. Des Weiteren wird betont, die Kosten für die Stromerzeugung könnten sinken, wenn anteilig mehr Windräder an Land statt auf See errichtet sowie Solaranlagen auf Freiflächen statt auf Dächern installiert würden. Außerdem sollten Stromspeicher stärker ausgebaut werden.

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Geplant ist der schrittweise Ausstieg aus fossilen Energien wie Kohle und Gas.

