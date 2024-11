Schutz von Frauen

Ob der Entwurf noch im Bundestag verabschiedet wird, ist unklar. (picture alliance / Sophia Kembowski / dpa / Sophia Kembowski)

Einrichtungen wie Frauenhäuser und Beratungsstellen seien in Deutschland rechtlich nicht abgesichert und finanziell defizitär ausgestattet, sagte Geschäftsführerin Grieger im Deutschlandfunk. Das sei ein untragbarer Zustand. Gewalt gegen Frauen ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten und weise eine hohe Dunkelziffer auf.

Das Bundeskabinett berät heute über das Gesetzesvorhaben von Bundesfamilienministerin Paus. Ihr Entwurf sieht unter anderem einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung in Fällen von häuslicher Gewalt vor. Der Bund soll sich an der Finanzierung ausreichender Plätze in Frauenhäusern beteiligen.

Ob der Entwurf noch im Bundestag verabschiedet wird, ist unklar. Nach dem Ende der Ampel-Koalition hat Rot-Grün keine eigene Mehrheit.

