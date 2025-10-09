Deutsche Weinkellereien
Bundesverband: Glühwein auf Weihnachtsmärkten wird dieses Jahr deutlich teurer

Der Bundesverband der Deutschen Weinkellereien hat die Verbraucher hinsichtlich der Weihnachtsmärkte in diesem Jahr auf deutliche Preissteigerungen vorbereitet.

    Besucher stoßen mit weißem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt an.
    Glühwein auf Weihnachtsmärkten wird teurer. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)
    Das berichtet die Rheinische Post. Die Kosten für einen Glühwein werden demnach bei durchschnittlich fünf Euro liegen. Das sei gut zehn Prozent mehr als 2024. Geschäftsführer Rotthaus sagte zur Begründung, die internationale Ernte bei Fruchtweinen sei schlecht gewesen. Außerdem trügen Fracht, Verpackung, Löhne und Energie zu höheren Verkaufspreisen bei. Rotthaus unterstrich jedoch, das Preisniveau hänge auch von regionalen Gegebenheiten ab.
