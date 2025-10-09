Deutsche Weinkellereien

Das berichtet die Rheinische Post. Die Kosten für einen Glühwein werden demnach bei durchschnittlich fünf Euro liegen. Das sei gut zehn Prozent mehr als 2024. Geschäftsführer Rotthaus sagte zur Begründung, die internationale Ernte bei Fruchtweinen sei schlecht gewesen. Außerdem trügen Fracht, Verpackung, Löhne und Energie zu höheren Verkaufspreisen bei. Rotthaus unterstrich jedoch, das Preisniveau hänge auch von regionalen Gegebenheiten ab.
