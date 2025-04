Den Angaben zufolge kamen dazu 180 Personen aus Ost und West zusammen. Industriekultur sei vielfältig, ihre gesellschaftliche Bedeutung wachse und es brauche eine Vertretung, hieß es. Die Geschäftsstelle wird in der Zeche Zollern in Dortmund eingerichtet. Der Bundesverband Industriekultur will als zentrale und deutschlandweit agierende Interessenvertretung auftreten.