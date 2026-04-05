Solarbranche

Bundesverband Solarwirtschaft: Mehrheit der Bürger fordert Ausbau erneuerbarer Energien. (IMAGO / Andreas Franke)

Einer Umfrage zufolge wünschten 68 Prozent der Teilnehmer, dass die Bundesregierung die Abhängigkeit von Öl- und Erdgasimporten mit Hilfe eines verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien reduziert, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft mit. Die starke Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten empfänden sogar 78 Prozent als bedrohlich. Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, die Förderung von Solarstromanlagen sowie den Stromnetzzugang von Solar- und Windkraftwerken ab 2027 zu beschneiden, widersprächen damit dem klaren Bürgerwillen, hieß es.

Das Bundeswirtschaftsministerium plant Einschnitte bei der Solarförderung. Demnach soll die Förderung für neue, kleine Solaranlagen eingestellt werden, wie aus einem Arbeitsentwurf für eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes hervorgeht.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.