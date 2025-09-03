Gesundheit

Notärzte fordern eine genaue Ortung etwa von Rettungswagen. (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Der Vorsitzende Reifferscheid sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, es brauche Systeme, die auf exakte Standortdaten zugreifen könnten - sowohl von Notrufen als auch von Rettungsfahrzeugen. Dann könne wirklich das nächstgelegene Fahrzeug geschickt werden. Das scheitere derzeit auch an den starren regionalen Zuständigkeiten. Der Hubschrauber aus dem Nachbarbundesland werde dann vielleicht nicht alarmiert, obwohl er näher dran wäre. Ein weiteres Problem sei der Personalmangel, fügte Reifferscheid hinzu.

