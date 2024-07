Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet heute sein Urteil zur Reform des Wahlrechts. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Das Gericht setzte diese vorerst wieder in Kraft, bis der Gesetzgeber eine Neuregelung verabschiedet hat. Die Klausel ermöglicht, dass eine Partei auch mit weniger als bundesweit fünf Prozent der Zweitstimmen ins Parlament einzieht, sofern sie mindestens drei Direktmandate gewinnt. Nur dank dieser Klausel kam die Linke nach der Bundestagswahl 2021 in Fraktionsstärke in den Bundestag.

Bereits am späten Montagabend kursierte das Urteil online. Das Dokument war zeitweise auf der Internetseite des obersten deutschen Gerichts abrufbar, mehrere Medien berichteten darüber. Wie es zu der Veröffentlichung kam, blieb zunächst offen.

Überhang- und Ausgleichmandate fallen weg

Für vertretbar halten es die Richter dagegen, dass Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen, indem künftig allein die Zweitstimme entscheidend für die Zahl der Parlamentssitze einer Partei sein soll.

Überhangmandate fielen bislang an, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate gewann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis Sitze zustanden. Diese Mandate durfte sie behalten, die anderen Parteien erhielten dafür Ausgleichsmandate.

Union und Linke reagieren zurückhaltend

Auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Lötzsch reagierte zufrieden, dass die Grundmandatsregel weiter gelten muss. Sie befürchtete eine Entwertung der Erststimme. Man könne den Menschen nicht erklären, wenn der mehrheitlich gewählte Kandidat aus einem Wahlkreis nicht im Bundestag vertreten wäre, sagte Lötzsch im ARD-Fernsehen.

Die Ampel-Koalition hatte die Wahlrechtsreform im Frühjahr 2023 beschlossen, um den Bundestag zu verkleinern. CSU und Linkspartei sehen sich in ihrer Existenz bedroht und haben deshalb beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereich t. Würde die CSU bei der nächsten Wahl bundesweit hochgerechnet unter die Fünf-Prozent-Marke rutschen, flöge sie nach dem neuen Wahlrecht aus dem Bundestag – auch wenn sie wieder die allermeisten Wahlkreise in Bayern direkt gewinnen würde.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.