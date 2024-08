Entscheidung in Karlsruhe

Die als "Judensau" bekannte Plastikan der Stadtkirche Wittenberg (imago-images / epd / Norbert Neetz)

Die Karlsruher Richter nahmen eine Verfassungsbeschwerde dazu nicht zur Entscheidung an. Der Kläger wollte erreichen, dass das Relief entfernt wird. Er war zuvor mit einer Klage vor dem Bundesgerichtshof gescheitert. Sein Anwalt kündigte an, er werde nun den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen.

Das antijüdische Relief stammt aus dem späten Mittelalter. Es gibt weitere davon in Deutschland. Sie sind unter dem Begriff "Judensau" bekannt, weil sie ein weibliches Schwein zeigen, an dessen Zitzen zwei Menschen saugen, die als Juden identifiziert werden sollen. Eine als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tieres an und schaut in den After. Schweine gelten im Judentum als unrein. Seit Jahren wird über das Wittenberger Relief nicht nur juristisch gestritten.

