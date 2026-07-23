Karlsruhe
Bundesverfassungsgericht weist Beschwerde zum Heizungsgesetz ab

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage wegen unzureichender Beratungszeit des sogenannten Heizungsgesetzes abgewiesen. Damit verwarfen die Karlsruher Richter Anträge des früheren CDU-Abgeordneten Heilmann und weiterer Kläger im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung.

    Auf der Richterbank im Sitzungssaal im Bundesverfassungsgericht liegen Barette der Bundesverfassungsrichter des ersten Senats.
    Das Bundesverfassungsgericht ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. (picture alliance / dpa / Uli Deck)
    Heilmann beklagte, das Gesetzgebungsverfahren habe seine Rechte als Abgeordneter eingeschränkt. Er kritisierte unter anderem zu kurze Beratungszeiten. Das Verfassungsgericht beschäftigte sich daraufhin mit der grundsätzlichen Frage, inwiefern solche Gesetzgebungsverfahren nach einem bestimmten Zeitrahmen ablaufen müssen. Das Gericht urteilte, allgemeine Aussagen zur Geschwindigkeit von Gesetzgebungsverfahren im Bundestag lasse das Grundgesetz nicht zu.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.