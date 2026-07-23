Das Bundesverfassungsgericht ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Heilmann beklagte, das Gesetzgebungsverfahren habe seine Rechte als Abgeordneter eingeschränkt. Er kritisierte unter anderem zu kurze Beratungszeiten. Das Verfassungsgericht beschäftigte sich daraufhin mit der grundsätzlichen Frage, inwiefern solche Gesetzgebungsverfahren nach einem bestimmten Zeitrahmen ablaufen müssen. Das Gericht urteilte, allgemeine Aussagen zur Geschwindigkeit von Gesetzgebungsverfahren im Bundestag lasse das Grundgesetz nicht zu.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.