Verfassungsschutz: Deutsche Extremisten "goutieren" rechtsextreme Krawalle in England (imago / Christoph Hardt )

Aufrufe, ähnliche Gewalt nach Deutschland zu übertragen, seien bislang aber nicht ersichtlich, teilte Vizepräsidentin Willems in Köln mit. Das sei momentan der gute Teil der Botschaft. Man stehe in engem Austausch mit den Kollegen in Großbritannien. Darüber hinaus halte man das Internet und in die Sozialen Medien im Blick.

Nach einem Messerattentat durch einen jungen Mann mit Migrationshintergrund hatte es in britischen Städten mehrere Tage lang rechtsextremistische Krawalle gegeben.

