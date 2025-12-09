Sinan Selen, Verfassungsschutzpräsident. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Gerade in der autonomen Szene seien sie sehr aktionsorientiert, bis hin zu Brandstiftungen und Sabotageaktionen , sagte Präsident Selen der "Welt". Er verwies auf Berlin, "wo ganze Stadtteile mehr oder weniger im Dunkeln lagen". Das sei etwas, das man im Blick behalten müsse. Zudem verwies er auf die "Links-Rechts-Auseinandersetzung" - also Linksextremisten, die politische Gegner angriffen, körperlich misshandelten und Angriffe verübten, die mitunter auch lebensgefährlich sein können. "Das ist etwas, was mir wahnsinnig Sorge bereitet."

Insgesamt sieht Selen die größte Bedrohungslage in der Mischung der verschiedenen Vorgehensweisen. Neu sei die Gleichzeitigkeit zwischen hybriden Bedrohungen und Angriffen, Spionage, Sabotage sowie Cyberoperationen, erklärte er. Darüber hinaus gebe es den internationalen Terrorismus und gewaltbereite Extremisten. All diese Felder wirkten gleichzeitig auf Deutschland ein.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.