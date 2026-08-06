Steffen Bilger, CDU (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Das stehe im Raum, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Wenn der Verkehr auf der Wasserstraße Rhein komplett zum Erliegen kommen sollte, dann müsse geschaut werden, ob man auf die Straße oder auf die Schiene ausweiche. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer verwies darauf, dass das Thema Niedrigwasser in Zukunft regelmäßig auf der Tagesordnung stehen werde. Mit Blick auf die heutige Krisensitzung sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk, die Konferenz dürfe keine einmalige Veranstaltung sein.

In Bonn kommen Wirtschaftsverbände heute mit dem Bundesverkehrsminister zusammen, um darüber zu beraten, wie die deutschen Wasserstraßen widerstandsfähiger gegen extreme Niedrigwasserereignisse gemacht werden können. Auch in München geht es unter anderem um dieses Thema. Dort tagen die Länder-Verkehrsminister.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.