Infrastruktur

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Die ⁠ersten Schritte seien gegangen, die Weichen richtig gestellt worden, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Wirkliche Erfolge ⁠würden aber erst in einigen Jahren zu sehen sein. Bis zum Ende der Wahlperiode sollen nach Angaben von Schnieder insgesamt 170 Milliarden Euro ins Verkehrsnetz investiert werden.

Die Bahn bleibt bei der Pünktlichkeit ihrer Züge hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Konzernchefin ​Palla will die Lage dieses Jahr zunächst stabilisieren. Als Begründung verweist sie auf viele Baustellen, die einer Verbesserung aktuell im Wege stünden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.