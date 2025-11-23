Elektromobilität

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Wenn man Social-Leasing zielgerichtet für E-Autos einsetze, könne dies eine zusätzliche Option sein, sagte der CDU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. In der Bundesregierung werde intensiv darüber nachgedacht und sich die Optionen angeschaut. Man habe schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Förderung der E-Mobilität geschaffen, wie die Verlängerung der Kfz-Steuer-Befreiung bis 2035. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde vorangetrieben. Dass überdies auch Kaufanreize in Planung seien, begrüße er. Schnieder sieht nach eigenen Worten Frankreich als mögliches Vorbild.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.