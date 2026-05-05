Der Tankrabatt soll Benzin und Diesel günstiger machen. Laut ADAC kommt die Entlastung aber bisher nicht überall vollständig an. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)

Man behalte die Lage im Blick und schaue, was erforderlich sei, damit das Tanken für alle bezahlbar bleibe, antwortete der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die Frage, ob eine Verlängerung eine Option sei. Schnieder betonte, einzelne Branchen und Verkehrsteilnehmer seien auf das Auto oder den Lkw angewiesen und brauchten Unterstützung. Insofern sei das ein wichtiges Signal. Der Tankrabatt sei eine richtige Entscheidung.

Seit dem ersten Mai gilt zwei Monate lang eine Steuersenkung für Benzin und Diesel von knapp 17 Cent pro Liter. Bundesregierung und Kartellamt fordern von der Mineralölwirtschaft, dies vollständig an die Autofahrer weiterzureichen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.