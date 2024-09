Bundesverkehrsminister Wissing verlangt von der Bahn ein Sanierungskonzept. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Deutsche Bahn sei angehalten, bis 2027 in den genannten Bereichen deutlich effektiver zu werden, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Das Unternehmen solle dem Verkehrsministerium dazu einen umfassenden Sanierungsplan für bessere Betriebszahlen vorlegen. Wissing hält eigenen Angaben zufolge dafür einen Sparkurs sowie einen Stellenabbau insbesondere in der Konzernverwaltung für nötig. Der Sanierungsplan müsse konkrete Ziele vorgeben und die jeweiligen Verantwortlichkeiten klären. Alle drei Monate soll eine Berichterstattung an den Minister erfolgen.

Der bahnpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Gastel, warf Wissing vor, es auf "schnelle Schlagzeilen" abgesehen zu haben. Die Forderungen seien eine Kombination aus Selbstverständlichkeiten, Populismus sowie Widersprüchen.

