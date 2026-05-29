Milliardenschweres Schuldenprogramm

Verkehrsministerium sieht sich bei Sondervermögen-Verwendung auf Kurs (Archivbild). (dpa / Jens Büttner)

Aus Ministeriumskreisen hieß es, für Straßen seien bereits rund 17 Prozent der für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Mittel abgeflossen, für den Erhalt des Schienennetzes knapp 30 Prozent und für die Digitalisierung der Schiene rund 7 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, fließt das Geld deutlich schneller ab ‌als 2025. Im Ministerium zeigte man sich zuversichtlich, dass die Mittel im Gesamtjahr komplett ausgegeben werden.

Das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro ist umstritten. Die Bundesregierung spricht von einer nie dagewesenen Investitionsoffensive, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Unter anderem Politiker von FDP und AfD zweifeln die Verfassungsmäßigkeit an. Wirtschaftsforscher hatten kritisiert, dass Mittel teils zweckentfremdet worden seien.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.