Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (Archivbild) (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Er wolle sich dort auch über die aktuelle Lage des von Russland angegriffenen Landes informieren, hatte er angekündigt.

Pistorius hat immer wieder deutlich gemacht, dass die Ukraine weiter unterstützt werden müsse. Er forderte beispielsweise, Kiew so zu helfen, dass es in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Zudem sprach sich Pistorius dafür aus, der Ukraine bei der Verteidigung gegen russische Luftangriffe mehr zu helfen.

Russland hat seine Angriffe mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine in den vergangenen Tagen noch einmal verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.