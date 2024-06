Bundesverteidigungsminister Pistorius fordert von NATO-Partnern mehr Unterstützung für die Ukraine. (Virginia Mayo/AP/dpa)

Wenn Deutschland drei Patriot-Systeme zur Verfügung stelle, könnten andere Länder sicher auch noch eines abgeben, sagte Pistorius am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. In Deutschland gebe es keinen Spielraum für die Bereitstellung weiterer Systeme.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, es werde hart daran gearbeitet sicherzustellen, dass die Verbündeten so schnell wie möglich mehr Flugabwehr lieferten, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu stärken. Er erwarte in den kommenden Tagen und Wochen entsprechende Ankündigungen.

In Brüssel kommt zunächst die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zusammen, die auch als Ramstein-Format bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Staatengruppe, die unter Führung der USA die Unterstützung für die Ukraine koordiniert. Am Nachmittag ist auch ein Treffen des NATO-Ukraine-Rats geplant.

