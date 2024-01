Proteste gegen Rechtsextremismus

Bundesverteidigungsminister Pistorius (Friso Gentsch / dpa / Friso Gentsch)

Wer die AfD aus Protest wähle, denen müsse klar sein, dass sie Faschisten wählten, sagte der SPD-Politiker in Osnabrück. Die Demokratie der Weimarer Republik sei nicht zugrunde gegangen an der Stärke ihrer Feinde, sondern an der Schwäche ihrer Anhänger. Die AfD wolle den Systemwechsel, meinte der frühere Osnabrücker Oberbürgermeister. Das heiße nichts anderes als, die AfD wolle zurück in die dunklen Zeiten des Rassenwahns, der Diskriminierung, der Ungleichheit und des Unrechts.

An der Kundgebung im Schlossgarten beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 25.000 Bürger. Die von der Osnabrücker SPD initiierte Kundgebung stand unter dem Motto "Osnabrück bekennt Farbe - für Demokratie, gegen Faschismus".

Diese Nachricht wurde am 27.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.