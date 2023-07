Ein deutscher Leopard-Panzer in Polen. (picture alliance / dpa / Lech Muszynski)

Stattdessen sollten sie nun in Deutschland und vermutlich auch in Litauen instand gesetzt werden sagte ein Ministeriumssprecher am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius. Sobald die ukrainischen Streitkräfte Bedarf anzeigten, könnten die Arbeiten an den Panzern Leopard 2A5 und 2A6 beginnen. Wie mit den Panzern vom Typ 2A4 verfahren werde, sei noch zu klären, hieß es weiter. Diese Panzer hatte Polen der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, dass die Bundesregierung die Vereinbarung mit Polen zur Reparatur von Leopard-Panzern aufkündigen will. Grund seien aus deutscher Sicht völlig überzogene Preisvorstellungen der polnischen Seite. Der Ministeriumssprecher erklärte nun allerdings, Polen und Deutschland verfolgten weiterhin gemeinsam die Idee der Instandsetzung von Leopard-Panzern.

