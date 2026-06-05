Eine Panzerhaubitze der Bundeswehr - auch für die Panzerhaubitzen sollen Medienberichten zufolge nicht genügend Ersatzteile zur Verfügung stehen (imago / Steinsiek.ch /Joeran Steinsiek)

Dazu zählte ein Sprecher des Ministeriums die Abgabe großer Waffensysteme an die Ukraine und die gestiegene Zahl der Militärübungen. Zugleich versicherte er, dass die Erfüllung der Bündnisverpflichtungen nicht in Gefahr sei.

Einer Recherche von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge sind viele Fahrzeuge und Waffensysteme der Bundeswehr nicht einsatzbereit. Die Medien berufen sich auf einen internen Bericht der Heeresinstandsetzungslogistik. In dem Lagebericht wird der Bundeswehr vorgeworfen, nicht genügend langfristige Verträge mit Industriepartnern abzuschließen. Als Konsequenz fehlten Ersatzteile, so dass sich eine hohe Zahl von Panzerhaubitzen, Schützen- und Radpanzern in Reparatur befinde.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.