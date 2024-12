Arbeitnehmerrechte

Viele Menschen begrüßen die Erlaubnis für die sonntägliche Öffnung öffentlicher Bibliotheken. (imago-images / Joko )

Die Richterinnen und Richter in Leipzig entschieden nicht in der Sache, sondern monierten das Nichteinhalten einer Frist durch die Beschwerdeführer. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi war gegen eine Verordnung in Nordrhein-Westfalen vorgegangen. Demnach ist es seit 2019 an Sonn- und Feiertagen erlaubt, Arbeitnehmer in öffentlichen Bibliotheken zu beschäftigen, wenn die Bibliotheken bestimmte kulturelle Funktionen erfüllen.

[Az. BVerwG 8 CN 2.23]

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.