Fall zweier Flüchtlinge

In dem Fall geht es um einen im Gazastreifen geborenen Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und um einen Somalier. Beide waren in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt worden. Danach stellten sie in Deutschland weitere Asylanträge, die abgewiesen wurden. Wegen ihrer drohenden Abschiebung zogen sie vor Gericht, hatten in den Vorinstanzen aber keinen Erfolg.