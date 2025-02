Bundeswahlleiterin Ruth Brand (IMAGO / photothek / Thomas Trutschel)

Darauf stelle man sich ein und versuche über eigenen Kanäle umfassend zu informieren, sagte Brand der "Rheinischen Post". Man sehe eine Reihe von Falschinformationen in Sozialen Medien. Brand rief dazu auf, Informationsquellen kritisch zu hinterfragen. Eine systematische Beeinflussung der Wahl sehe man allerdings nicht.

Die Bundestagswahl an sich sei eine sehr sichere Wahl, erklärte die Bundeswahlleiterin. Sie begründete dies mit der rein analogen Abgabe der Stimme im Wahllokal oder per Brief. Zudem sei die Auszählung öffentlich und nachvollziehbar, sagte Brand.

