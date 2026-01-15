Briefe mit Online-Fragebögen

Neuer Wehrdienst - Erste Fragebögen werden verschickt (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Briefe mit den Dokumenten seien fertiggestellt worden und sollten noch heute versendet werden, teilte eine Sprecherin mit. Alle Männer und Frauen, die in diesem Jahr volljährig werden oder bereits geworden sind, erhalten nun einen QR-Code zum eigentlichen Fragebogen, um Eignung und Motivation für die Bundeswehr zu erheben. Junge Männer müssen den Bogen verpflichtend ausfüllen, da nach dem Grundgesetz eine Wehrpflicht nur für Männer möglich ist. Für junge Frauen ist dies freiwillig.

Das Verteidigungsministerium geht davon aus, dass 700.000 Frauen und Männer den Fragebogen erhalten. Die Truppe soll von zuletzt mehr als 180.000 auf 260.000 Personen wachsen. Zudem soll es 200.000 Soldaten in der Reserve geben. Damit will Deutschland auf die Bedrohung durch Russland und die angepassten NATO-Ziele reagieren.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.