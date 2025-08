Nahost-Krieg

Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen (Archivbild). (AP / Abdel Kareem Hana)

Die Bundesregierung folgt damit dem Vorbild britischer Hilfseinsätze aus der Luft. Auch Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate werfen Versorgungsgüter an Fallschirmen über dem Gazastreifen ab.

Verteidigungsminister Pistorius sagte, auf diese Weise könne nur ein sehr kleiner Teil zur Versorgung der Menschen beigetragen werden. Er erwarte, dass Israel die umfassende humanitäre Versorgung in dem Palästinensergebiet sicherstelle, betonte der SPD-Politiker.

Seit Sonntag lässt die israelische Armee wieder mehr Hilfslieferungen per LKW in den Gazastreifen durch. Die UNO beklagt, dass die Genehmigungsverfahren für die Transporte noch immer zu lange dauerten, um ausreichende Mengen in das Kriegsgebiet zu liefern.

