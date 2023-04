Kämpfe im Sudan - auch der Flughafen der Hauptstadt wurde beschossen. (Planet Labs PBC / Planet Labs PBC / / Planet Labs PBC)

Laut dem Magazin "Der Spiegel" hatte die Luftwaffe am frühen Morgen drei Transportflieger losgeschickt, um rund 150 Menschen aus der Hauptstadt Khartum zu holen. Es handele sich um deutsche Diplomaten, Bundespolizisten und Entwicklungshelfer. Wegen neuer Kämpfe hätten sich die Planer der Bundeswehr und der Krisenstab im Auswärtigen Amt entschieden, die Mission abzubrechen. Die dpa gibt als Grund ebenfalls die Lage in Karthum an. Eine Bestätigung von Regierungsseite gibt es bisher nicht.

Im Sudan liefern sich seit Samstag die Anhänger zweier verfeindeter Generäle Kämpfe. Beobachter sprechen bereits von Krieg. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es mindestens 270 Tote und tausende Verletzte. Eine geplante 24-stündige Feuerpause hat nicht gehalten. In Khartum waren auch heute Explosionen und Schüsse zu hören. Das sudanesische Ärztekomitee gibt an, der Großteil der Krankenhäuser sei außer Betrieb. Einige seien bombardiert, andere angegriffen und geplündert worden. Viele Einrichtungen hätten mittlerweile weder Strom, Medikamente noch Trinkwasser oder Nahrungsmittel.

