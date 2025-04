Äußere Sicherheit

Die Bundeswehr-Brigade in Litauen wird in Dienst gestellt. (Alexander Welscher / dpa / Alexander Welscher)

Die Soldaten sollen dabei helfen, die Ostflanke der NATO zu sichern. Bis 2027 soll der Kampfverband einsatzfähig sein. Bislang haben rund 150 Bundeswehrangehörige Vorbereitungen für den dauerhaften Einsatz von bis zu 5.000 Soldaten getroffen. Dafür müssen noch Kasernen am Standort Rudninkai gebaut werden. Hintergrund für den Einsatz der Bundeswehr in Litauen ist die veränderte Sicherheitslage in Europa und das aggressive Auftreten Russlands.

