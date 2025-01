Das Logo der Bundeswehr (imago images/Political-Moments)

Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte am Abend für die Verlängerung eines Einsatzes im Roten Meer und einer Mission im Südsudan. Beide Mandate wären im Frühjahr ausgelaufen, sie enden nun erst im Oktober.

An der EU-geführten Operation Eunavfor Aspides im Roten Meer dürfen bis zu 700 deutsche Soldaten teilnehmen. Sie soll die wichtige Handelsroute gegen Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz schützen. An der UNO-Blauhelm-Mission Unmiss im Südsudan beteiligt sich die Bundeswehr vor allem mit Personal in Stäben und Hauptquartieren der Vereinten Nationen. Die Obergrenze liegt hier bei 50 Einsatzkräften.

